На двух перекрёстках левобережья погасли светофоры

Утром 6 апреля на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры на двух перекрёстках — восстановить их работу специалисты планируют в течение полутора часов.







Отметки о том, что на перекрёстках улицы Троллейной с Плахотного и Пархоменко не работают светофоры, появились на Яндекс.Картах в девятом часу утра.







«Там работали "Электросети" - свои работы вели по этой же линии, и у нас поотключались рубильники. <…> Бригада едет. Буквально в течение полутора часов перекрёстки будут восстановлены в полном режиме», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.









