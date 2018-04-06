На двух перекрёстках левобережья погасли светофоры
Утром 6 апреля на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры на двух перекрёстках — восстановить их работу специалисты планируют в течение полутора часов.
Отметки о том, что на перекрёстках улицы Троллейной с Плахотного и Пархоменко не работают светофоры, появились на Яндекс.Картах в девятом часу утра.
«Там работали "Электросети" - свои работы вели по этой же линии, и у нас поотключались рубильники. <…> Бригада едет. Буквально в течение полутора часов перекрёстки будут восстановлены в полном режиме», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)