На двух перекрёстках левобережья погасли светофоры

На двух перекрёстках левобережья погасли светофоры

Утром 6 апреля на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры на двух перекрёстках — восстановить их работу специалисты планируют в течение полутора часов.


Отметки о том, что на перекрёстках улицы Троллейной с Плахотного и Пархоменко не работают светофоры, появились на Яндекс.Картах в девятом часу утра.


«Там работали "Электросети" - свои работы вели по этой же линии, и у нас поотключались рубильники. <…> Бригада едет. Буквально в течение полутора часов перекрёстки будут восстановлены в полном режиме», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


На двух перекрёстках левобережья погасли светофоры


Прочтений: 161
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено