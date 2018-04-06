«Ты тоже любишь запрещёнку?»: Новосибирск изобразили героем аниме

Новосибирцы помогли художнице составить портрет своего города
Новосибирцы помогли художнице составить портрет своего города

Художница из Екатеринбурга по имени Екатерина нарисовала Новосибирск в образе героя аниме — изображение разместила в своём Твиттере. Столица Сибири представлена в виде молодого учёного.


Фамилию девушка решила не раскрывать, так как в интернете живёт под творческим псевдонимом Makoyana.


«Идея родилась на почве присланных мне идей — после неожиданной популярности моих Москвы, Питера и Екатеринбурга многие стали мне писать про свои города — а также и то, что я сама знаю о Новосибирске. Образ получился очень сильно собирательный.


Мне жители Новосибирска писали, что это город учёных и бандитов, а также двух соревнующихся между собой берегов (это я зашифровала в шутке про полушария мозга).


Также мне писали про долгую зиму. Екатеринбург, кстати, в этом плане не особенно отличается», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина в переписке в Твиттере.


24-летняя Екатерина занимается рисованием около 10 лет, но художественного образования не имеет. Девушка любит аниме, что и легло в основу её творчества.


«Хочется просто сказать спасибо Новосибирску за “Монстрацию” и очень хочется однажды побывать у вас 1 мая», — добавила художница.


В прошлом году «Монстрация» прошла под лозунгом «Запрещена в России» — фотокорреспондент НГС запечатлел самые яркие моменты шествия.

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