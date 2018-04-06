Новосибирские геологи изучили поведение самой живучей во Вселенной молекулы

В исследовании принимали участие российские и японские учёные
В исследовании принимали участие российские и японские учёные

Учёные Новосибирского госуниверситета (НГУ), Института геологии и минералогии СО РАН и Токийского университета исследовали поведение бензола — самой распространённой и живучей молекулы во Вселенной — при различных температурах и давлении.


Результаты исследования должны помочь при изучении процессов, которые происходят в недрах Земли, а также вычислять размер небесных тел.


«Наше исследование нацелено на решение актуальных вопросов материаловедения, современной химии и геологии. Например, мы определяем параметры, при которых углеводороды формируются в недрах Земли и других планет, когда образуются новые соединения и что происходит в глубинах планет, если эти соединения там присутствуют», — цитирует пресс-служба НГУ сотрудника Лаборатории экспериментальной геохимии и петрологии мантии Земли ГГФ НГУ Артёма Чанышева.


Бензол считается самой распространённой углеродосодержащей молекулой во Вселенной, которая в силу своей уникальной структуры сохраняет стабильность при различных экстремальных условиях. Эти молекулы существуют на всех этапах существования планет и звёзд – от их рождения до смерти.


Кроме того, бензол является основным структурным элементом ароматических углеводородов, которые входят в состав нефти, пластика, а также духов и освежителей воздуха, .


Недавно учёные Новосибирского государственного технического университета представили результаты своего изучения недр Земли — они разработали новое программное обеспечение, которое поможет вести поиски нефти в Арктике.

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