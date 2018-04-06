Новосибирцам предлагают «удобные» билеты в Крым

Летом частота рейсов из Новосибирска в Крым составит до 15 в неделю

Аэропорт Толмачёво сообщил о новом транспортном сервисе Fly&Bus — так называемый «Единый билет», который поможет пассажирам состыковать авиарейсы с автобусными маршрутами, курсирующими в популярные санатории полуострова.







Предполагается, что пассажиры смогут без особых хлопот добраться из аэропорта Симферополя в такие города как Севастополь, Ялта, Мисхор, Алушта, Евпатория, Феодосия, Саки.





Сервис запустила Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция», учреждённая Министерством транспорта России, совместно с российскими авиаперевозчиками.







В пресс-службе Толмачёво отметили, что летом частота рейсов из Новосибирска в Симферополь составит до 15 в неделю. Перевозить пассажиров планируют авиакомпании «Россия», «Глобус» и «Алроса».





Вчера стало известно, что возобновились полёты из Новосибирска в Таджикистан, отменённые из-за разногласий между авиационными властями двух стран.

