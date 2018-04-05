Видео: новосибирцу сделали модную стрижку во время полёта на параплане над Вьетнамом

Несмотря на экстремальные условия, девушка постригла Александра ровно
Несмотря на экстремальные условия, девушка постригла Александра ровно

Парапланерист Александр Орлов из Новосибирска на отдыхе во Вьетнаме устроил во время полёта парикмахерскую. Он поднялся в небо вместе с девушкой-парикмахером по имени Анна.


Когда возникла идея постричься в воздухе, Александр стал искать русского парикмахера во вьетнамском курортном городке Муйне, где сейчас сам обитает.


На поиски ушло без малого две недели. Контакт Анны он нашёл в одной из групп в социальных сетях и назначил девушке встречу.


«В общем, мы вечером встретились в деревне ­— не хотелось рисковать и сразу назначать выезд на полёт с абсолютно незнакомым человеком, не видя его ни разу. Аня оказалась контактной и достаточно необычной девушкой, в стиле "ниндзя". Они приехали на полёт вдвоём с подружкой, обе в чёрной униформе», — рассказал Александр корреспонденту НГС в переписке в WhatsApp.


Полёт решили устроить рано утром, чтобы успеть до усиления ветра. Девушка не испугалась высоты и в экстремальных условиях сделала Александру модную стрижку при помощи электробритвы. Орлов отметил, что постригла ровно: «Стрижка прикольная, молодёжная. Я так никогда не стригся».



А несколько дней назад Александр устроил в воздухе стирку — поднял на параплане девушку и ванну с водой и бельём. Этот полёт он приурочил ко Дню смеха 1 апреля.

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