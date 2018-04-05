Девушка из Новосибирска получила титул «Жемчужина Востока»

На конкурсе девушка представляла узбекскую национальность

Вечером 5 апреля в Новосибирске завершился всероссийский конкурс красоты «Жемчужина Востока».





Победительницей конкурса стала Насиба Каримкулова из Новосибирска. На конкурсе девушка представляла узбекскую национальность. В финале конкурса приняли участие восемь девушек из Новосибирска, Бердска, Омска, Якутска и Междуреченска.





«Это конкурс красоты и таланта, где мы рассказываем о национальных традициях конкурсанток, об их культуре. Это и отличает наш конкурс от других [конкурсов красоты]. Сегодня у девушек было три выхода: визитка, танцевальный номер и выход в вечерних платьях», — рассказала корреспонденту НГС организатор Светлана Скороход.





Финалистки конкурса в национальных костюмах





Вчера стало известно, что две сибирячки — 20-летняя модель Мария Ступина и 19-летняя чирлидер ХК «Сибирь» Юлия Гришманова — прошли первый этап конкурса красоты «Мисс Россия – 2018» и попали в топ-50.