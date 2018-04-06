В Новосибирске запустят ночные автобусы на Пасху

Общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра
Общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра

В Новосибирске автобусы и троллейбусы развезут верующих после ночного богослужения на Пасху.


«Для доставки жителей города после богослужения в отдалённые районы <...> с 22 часов 7 апреля до 4 часов 8 апреля дополнительно будут организованы маршруты общественного пассажирского транспорта», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Ночные троллейбусы будут ходить по маршрутам:  


— остановка «Учительская» – Знаменский храм (Богдана Хмельницкого, 74) — Богдана Хмельницкого — Дуси Ковальчук — Красный проспект (в обратном направлении с разворотом на Крылова) — Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91) — Челюскинцев — Нарымская — Советская — Собор Александра Невского (Советская, 1А) — Красный проспект — Октябрьский мост — проспект Карла Маркса — Титова — Станиславского — остановка «Станиславский жилмассив»; 


— остановка «Учительская» — Знаменский храм (Богдана Хмельницкого, 74) — Учительская — Авиастроителей — Трикотажная — проспект Дзержинского — Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91) — Челюскинцев — Нарымская — Советская — Собор Александра Невского (Советская, 1А) — Красный проспект — Большевистская — Восход — Кирова — остановка «Ленинградская».


Автобусы № 96 поедут по схеме: 


— Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91)  — остановка  «Станция метро "Красный проспект"» — Октябрьская магистраль — Кирова — Бориса Богаткова — Доватора — Татьяны Снежиной.


В ночных троллейбусах и автобусах будут действовать обычные тарифы, транспортные карты, работать все виды социальных проездных, добавили в мэрии.


Ранее НГС изучил ассортимент пасхальных товаров в магазинах Новосибирска и нашёл куличи из Италии, муляжи тортов и даже специальные аксессуары, куда можно поместить крашеные яйца. 

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