Режиссёр из Новосибирска сняла фильм об особенных детях

В интернете появился фильм про новосибирских особенных детей
В интернете появился фильм про новосибирских особенных детей

Новосибирский режиссёр Анна Протоковило сняла документальный фильм об особенных детях с диагнозом «аутизм» — дети учатся в ресурсном классе новосибирской школы «Перспектива».


Фильм опубликован на YouTube 4 апреля. 


«Мне предложили на благотворительной основе сделать такой ролик к 2 апреля — это Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. И я согласилась», — рассказала корреспонденту НГС Анна Протоковило. Сейчас Анна учится в Москве на режиссёрском отделении Театрального института имени Бориса Щукина.


В короткометражном фильме рассказывается о «детях дождя» — так называют детей с диагнозом «аутизм» по аналогии с фильмом «Человек дождя». В видео показано, как особенные дети общаются, учатся, участвуют в мероприятиях общеобразовательной школы «Перспектива».



«Ты начинаешь понимать, что твоя жизнь очень простая, а твои проблемы настолько несерьёзны в сравнении с задачами и глобальными вопросами родителей таких детей. <…> К аутизму у меня спокойное отношение: я просто воспринимаю таких детей как других. Как каких-то необычных, со знаком "плюс". У меня есть знакомый взрослый парень, он аутист. И если бы он мне не сказал о диагнозе, я бы думала, что он просто очень скромный интроверт, такой весь в себе. А вырос он, наверное, вот из такого же ребёнка», — рассказала Анна Протоковило.


В Новосибирске часто снимают кино — как документальное, так и игровое. Несколько дней назад в городе начались съёмки детского игрового фильма «Пришельцы из будущего», в котором главным вопросом ставятся экологические проблемы Новосибирска.

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