Готовьте зонтики: первая неделя апреля закончится дождями

В конце недели новосибирцев ждут небольшие осадки
В конце недели новосибирцев ждут небольшие осадки

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в выходные в Новосибирске пройдут дожди с мокрым снегом.


Сегодня, 6 апреля, в городе ожидается до +5…+7 градусов, дождей синоптики не прогнозируют. Не будет осадков и в ближайшую ночь.


«А 7-го днём и 8-го мы ожидаем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, в субботу, 7 апреля, ночная температура в Новосибирске будет нулевой, но уже днём воздух прогреется до +4…+6 градусов. В воскресенье, 8 апреля, ночью ожидается –1…–3 градуса, днём, как и в предыдущие сутки, +4…+6. Ветер в оставшиеся дни недели будет несильным — 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, а его направление к воскресенью сменится с южного на западное.


Ранее синоптики обнародовали предварительный прогноз на лето: погодных аномалий пока не предвидится, температура будет близка к климатической норме. 

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