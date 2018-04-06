Готовьте зонтики: первая неделя апреля закончится дождями
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в выходные в Новосибирске пройдут дожди с мокрым снегом.
Сегодня, 6 апреля, в городе ожидается до
«А 7-го днём и 8-го мы ожидаем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, в субботу, 7 апреля, ночная температура в Новосибирске будет нулевой, но уже днём воздух прогреется до
Ранее синоптики обнародовали предварительный прогноз на лето: погодных аномалий пока не предвидится, температура будет близка к климатической норме.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова