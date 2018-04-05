Лёд тронулся: спасатели начали выгонять рыбаков с водохранилища

В ближайшее время на Оби ожидается отрыв льдин
В ближайшее время на Оби ожидается отрыв льдин

Из-за увеличения сброса воды из Новосибирского водохранилища лёд на водоёмах окончательно потерял прочность.


По информации МЧС, на Оби в черте города уже появилась открытая вода, а полынья растянулась на 90 километров. Местами кромка льда сохранилась, но наступать на неё категорически запрещено.


«В случае фиксации выхода на лёд людей будут устанавливаться соответствующие знаки. <…> если человек будет выходить на лёд, то его привлекут к административной ответственности. Сумма штрафа за выход на лёд составляет от 300 рублей до 1000 рублей. Но иногда ценой становится человеческая жизнь», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Спасатели уточнили, что в Новосибирске трагических случаев в последнее время не случалось, но на реке Оби прогнозируется отрывы льдин.


27 марта на Обском море в Новосибирской области закрылись ледовые переправы Спирино – Чингис и Ордынское – Нижнекаменка — в МЧС уточнили, что на переправах образовались трещины, съезды и выезды начали разрушаться, а вода стала выходить на лёд.

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