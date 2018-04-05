Слишком много киосков: переход под часовней решили переделать из-за угрозы пожаров

В переходе станции «Площадь Карла Маркса» восемь кнопок пожарной тревоги. Если вы заметили возгорание, нужно разбить стекло, нажать кнопку. В метро работает и автоматическая, и ручная система оповещения
В переходе станции «Площадь Карла Маркса» восемь кнопок пожарной тревоги. Если вы заметили возгорание, нужно разбить стекло, нажать кнопку. В метро работает и автоматическая, и ручная система оповещения

Два пешеходных перехода — под часовней на Красном проспекте и у ГПНТБ на площади Пименова — перешли в ведомство городского предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). В ближайшее время там начнут переделывать систему противопожарной безопасности и ужесточат требования для торговцев. 


До этого, как уточнили в метрополитене, переходы были в управлениях структур мэрии.


«Там меры безопасности в минимальном объёме, которые есть, безусловно приняты. Но сегодня меняются нормативы, повышаются требования. Сегодня эти все системы мы будем совершенствовать, — рассказал начальник УЗСПТС Александр Мысик. — Например, на Красном проспекте — 131 торговое место. То есть постоянно под землёй находятся 130–140, иногда 150 человек персонала, который сегодня обслуживает проходящий трафик. Поэтому, безусловно, мы должны обеспечить безопасность. Может быть, даже в ущерб каким-то коммерческим интересам, которые существуют. Потому что и мэром поставлена задача обеспечить безопасность прежде всего. Поэтому самые жёсткие требования должны быть предъявлены, мы их серьёзно ужесточим».


В каждом киоске должна быть система пожаротушения — при повышении температуры воздуха до +75 высыпается порошок. Также должен быть огнетушитель
В каждом киоске должна быть система пожаротушения — при повышении температуры воздуха до +75 высыпается порошок. Также должен быть огнетушитель


По словам Александра Мысика, решение будет проектным. «Те вещи, которые сегодня в метрополитене стандартно организованы, — система видеонаблюдения, система транспортной безопасности, пожарной безопасности. Конечно, такого профессионального качественного отношения к переходам в какой-то момент не было организовано», — уточнил он. По его словам, переходы должны переоборудовать до конца лета.


В новосибирском метрополитене все системы безопасности соответствуют всем требованиям и «всем реалиям жизни», рассказал начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов. В том числе в метро есть пожарные шахты тоннельной вентиляции, на каждый случай возгорания разработано 50 схем режимов работы вентиляции. 


«Даже если отключат свет, свет на станции будет. Здесь есть аварийное освещение — лампочки с красными точками. Это лампы аварийного освещения. От аккумуляторных батареек. Они локальны, ни от кого не зависят. В течение часа поддерживают все нормы освещения», — уточнил он. 


После трагедии в Кемерово в Новосибирске начались внеплановые проверки систем пожаротушения в зданиях. Сотрудники МЧС проверяют все торговые центры. Сегодня была проверка противопожарной безопасности в ТЦ «Сан Сити»

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