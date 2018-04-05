Новосибирская группа сняла ретро-клип о превращении модницы в манекен
Новосибирская группа «Пара Парашютов» выпустила клип на песню «Грациозна, как лань» в ретро-стилистике. Музыканты решили передать иронию над превращением девушки в свою пластиковую для демонстрации одежды.
«В первой версии наброска сценария вместо худой танцующей девушки должна была выйти из-за шторки пышечка, но склонились в пользу манекенов», — рассказал НГС лидер группы Денис Приставка.
Разлетающиеся перья в кадре показывают, как душа человека покидает тела и он становится оболочкой, пояснил идею клипа музыкант. Группа решила придать клипу стиль фильмов Эмира Кустурицы, так как в песне «Грациозна, как лань» часто играет труба.
Название «Пара Парашютов» на сленге стиляг означает бюстгалтер, который часто появляется в клипе. С 2016 года коллектив музыкантов выпустил сборник «Удаль казачья» и пять синглов. Поклонники ретро вдохновляются самописными катушками советских ВИА, фильмоскопами и песнями Эдуарда Хиля и Муслима Магомаева.
По признанию Дениса Приставки, любовь к ретро-стилистике объединяет музыкантов — они не могут играть иначе. Коллектив выступал на небольших вечеринках новосибирской богемы в «Агарте», «Трубе», «Бродячей собаке» и других кафе. В планах «Пары Парашютов» — гастроли по городам Сибири, выпуск второго EP и новый клип.
В апреле новосибирская рок-группа Ploho вернулась из тура в Варшаву и Прагу. До этого собрала с поклонников 120 тысяч и записала на них альбом, в том числе на советских катушках и кассетах.
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Никита Манько
Фото предоставлено Денисом Приставкой
Видео канала «Пара парашютов» на youtube.com