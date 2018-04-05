Очень хищные наседки: грифы и орланы из зоопарка приготовились к появлению птенцов

Белоплечий орлан

Чёрные грифы и белоплечие орланы из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило готовятся стать родителями: они отложили яйца и начали их высиживать.







«В природе представители этих видов гнездятся на деревьях. В условиях зоопарка у грифов и орланов тоже есть возможность сделать кладку на возвышении: в их вольерах есть скалы и высоко расположенные укрытия. При этом гнёзда видны посетителям, и сейчас там можно разглядеть яйца. Яйцо чёрного грифа светлое с бурыми крапинами. У белоплечих орланов яйца светлые, слегка зеленоватые», — сообщили в зоопарке.



По словам зоологов, самцы и самки, как правило, высиживают яйца по очереди. При этом Новосибирский зоопарк уже достиг некоторых результатов в размножении хищных птиц: белоплечие орланы в общей сложности вывели 27 птенцов, чёрные грифы размножались реже.





«Птенец чёрных грифов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке, был выпущен в природу. Это было сделано в рамках программы восстановления природной популяции», — рассказали в зоопарке имени Р.А. Шило.







Чёрный гриф





Зоологи поясняют, что не всегда строительство гнёзд и откладывание яиц приводят к появлению птенцов: и в природе, и в зоопарках этому могут помешать разные факторы. Но работники зоопарка стараются создать комфортные условия для размножения птиц.







«Если у вольеров хищных птиц вы видите дополнительные ограждения или объявления с просьбой не беспокоить их жителей, просим вас отнестись к этому с пониманием», — добавили в зоопарке.







Детёныши у обитателей Новосибирского зоопарка появляются регулярно, например, в ноябре 2017 года котёнок родился у пары пум. Позже зоологи определили пол новорожденной: пума оказалась девочкой, её назвали Софией.