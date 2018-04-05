Успеть за 5 минут: коммунальщиков обязали молниеносно отвечать на звонки жильцов

Новые правила обязательны к исполнению, отмечают коммунальщики

Министерство строительства и ЖКХ России составило стандарты для диспетчеров коммунальных служб — новые правила заработали и в Новосибирске.





По новым правилам, диспетчеры аварийных служб ЖКХ обязаны принимать звонки от заявителей в течение пяти минут. Кроме того, все службы должны иметь автоответчик и функцию обратного вызова — диспетчер должен перезвонить заявителю в течение 10 минут, сообщили в Госжилинспекции Новосибирской области.





Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень посчитал, что новые правила позволят управляющим компаниям повысить качество сервиса, при этом он отметил, что это не должно привести к повышению стоимости услуг. «Для этого мы ввели обязанность управляющих организаций представлять собственникам расшифровку всех затрат на управление домом», — процитировали его слова на сайте новосибирской ГЖИ.





В Новосибирске к новым правилам готовились давно, рассказала корреспонденту НГС директор Сибирского межрегионального центра регулирования деятельности в сфере ЖКХ Светлана Суворова. По её словам, новые правила будет сложнее внедрить в небольшие компании.





«Это постановление только сейчас утвердили, а проект уже давно был, мы с ним знакомы. Раньше не было таких стандартов. У тех, у кого есть кол-центр нормальный, то, думаю, там эти требования можно соблюсти, получается, увеличением операторов. У маленьких компаний сложнее, но, может, у них звонков мало. Это многогранный анализ: много обращений, мало обращений, много аварий, мало аварий», — пояснила она и добавила, что новые правила обязательны к исполнению.







У жителей Новосибирска часто возникают вопросы к управляющим компаниям. В прошлом месяце жильцам пятиэтажки в Ленинском районе пришли огромные счета за отопление — их УК провела перерасчёт.