Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников

Днём 5 апреля из новосибирского МФК «Сан Сити» эвакуировали сотрудников.


Эвакуация произошла после 15:00 — людей вывели из офисной части здания.


Это уже вторая эвакуация из комплекса за 8 дней — 29 марта людей выводили из торговой части.


После эвакуации сотрудники офисов остались стоять возле «Сан Сити»
После эвакуации сотрудники офисов остались стоять возле «Сан Сити»


На прошлой неделе эвакуировали торговую часть комплекса
На прошлой неделе эвакуировали торговую часть комплекса


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