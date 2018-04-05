Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников
Днём 5 апреля из новосибирского МФК «Сан Сити» эвакуировали сотрудников.
Эвакуация произошла после 15:00 — людей вывели из офисной части здания.
Это уже вторая эвакуация из комплекса за 8 дней — 29 марта людей выводили из торговой части.
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Елена Громкова
Фото Натальи Грединой, Петра Лохова