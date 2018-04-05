Пёс с ножом в голове нашёл новых хозяев — живодёров ищет полиция

Раненый пёс Грей выздоровел и обрёл новых хозяев
Раненый пёс Грей выздоровел и обрёл новых хозяев

Новосибирская полиция после проверки прокуратуры возбудила уголовное дело о жестоком обращении с псом Греем, который бегал по Дзержинскому району с ножом в голове, — собака пошла на поправку и уже нашла новых хозяев.


«Уголовное дело возбудили <…> дознаватели [отдела полиции № 5 "Дзержинский"] по части 1 статьи 245 УК РФ в отношении неустановленного лица», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.


Об истории Грея НГС рассказывал в январе — тогда жители улицы Полякова в Дзержинском районе заметили собаку, которой неизвестные вонзили в голову нож.


Как поясняла волонтёр благотворительного фонда помощи животным «Варежка» Светлана Пальчунова, в первый раз поймать раненую дворнягу очевидцы не смогли. Собака нашлась спустя сутки. У неё было три ножевых ранения: два на морде и одно на боку. Неравнодушные люди, нашедшие Грея, оказали ему первую помощь, вытащили застрявший в губе нож и выбросили его — так единственное существенное доказательство преступления было потеряно. Волонтёры отправили Грея в клинику — там его срочно прооперировали. По словам Светланы Пальчуновой, хозяева собаки её судьбой даже не интересовались.


После публикации на НГС в ситуации начала разбираться прокуратура Дзержинского района Новосибирска. Её представитель опросила очевидцев, которые нашли раненую собаку, и пришла к выводу, что в этой ситуации действительно усматриваются признаки преступления. «Мы направили материалы проверки [в орган дознания] для решения вопроса об уголовном преследовании», — рассказала Евгения Дампилова.


После этого полиция вынесла постановление о возбуждении уголовного дела.


«Проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — прокомментировали расследование дела в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


С собакой сейчас всё в порядке: она не только выжила, но и обзавелась новыми хозяевами. 


«Грей сейчас благополучно пристроен в семью, и в эту же семью у нас забрали кошку», — сообщила корреспонденту НГС волонтёр «Варежки» Анна Верниковская.


Также недавно полиция возбудила уголовное дело по факту убийства собаки в супермаркете «Мария-Ра» в Первомайском районе: работник магазина убил бродячего тойпуделя ножницами на глазах покупателей

Прочтений: 1108
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено