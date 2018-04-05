Видео: девушка на внедорожнике снесла забор во дворе многоэтажки

Девушка на Mitsubishi Pajero поехала парковаться, но по пути стукнула машину и снесла забор детской площадки
Девушка на Mitsubishi Pajero поехала парковаться, но по пути стукнула машину и снесла забор детской площадки

Внедорожник Mitsubishi Pajero снёс ограду во дворе жилого дома в Кировском районе Новосибирска и повредил автомобиль — инцидент попал на камеры наблюдения, но найти виновницу ДТП пока так и не удалось.


Ролик появился на канале «Программа Безопасный дом» на видеохостинге YouTube 5 апреля. Инцидент произошёл у дома по адресу улица Чигорина, 2 в Кировском районе города. 


Происшествие корреспонденту НГС описал новосибирец Геннадий, чья Toyota Estima также была повреждена «Паджеро».


«Она (водитель Mitsubishi. — И.К.) к седьмому подъезду подъезжает и разгружается. Двух человек высадила из машины, села за руль и поехала. Резко газанула. А снежок же свежий выпал, вот её и понесло», — рассказала новосибирец. По его словам, девушка за рулём сначала стукнула его машину, а потом рикошетом снесла забор на детской площадке. После этого к ней подошли знакомые, положили ей в машину отломанный кусок бампера, и девушка поехала на придомовую парковку. 


«Я на следующий день стал искать эту машину, нашёл. В ГИБДД позвонил, а они говорят: "У нас сейчас нет людей, кто бы выехал и машину посмотрел. Вы же заявление написали? Ну и что переживаете, будем искать". А я им: "Чего её искать, если она вот стоит? Я её сфотографировал". Мне она бампер помяла и датчик парктроника сломала. Примерно на 16 тысяч», — подсчитал ущерб водитель.


Геннадий добавил, что распечатал фотопортрет девушки и собрался расклеить его на подъездах дома, чтобы разыскать виновницу аварии.


«Хотя бы записку оставила. <…> Но она не думает, что у неё сейчас будет лишение прав на полгода, пересдача на права, штраф за то, что покинула место происшествия. Люди об этом не думают», — недоумевает владелец повреждённого автомобиля.


Разыскать владелицу Mitsubishi Pajero во время подготовки материала корреспонденту НГС не удалось.



Вчера в интернете появилось видео, как водителю автомобиля Lexus, припарковавшемуся вплотную к подъезду, соседи оставили обидное послание на грязном стекле.

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