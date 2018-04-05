Просто денег нет: власти рассказали, почему не убрали опасную ледяную колею на Кубовой

После новой проверки специалисты мэрии признали существование ледяной колеи и пообещали убрать её после потепления

Опасный участок дороги в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе Новосибирска, на который жаловался один из местных жителей, не вошёл в перечень обслуживаемых мэрией из-за недостатка денег. В мэрии объяснили, что лимиты финансирования обслуживающей дорогу компании были ограничены.







Опасный проезд тянется между детским садом и спортивной площадкой от дома на улице Кубовая, 105 до дома 107. В конце прошлой недели новосибирцу Алексею Главатскому удалось снять, как заскользивший на ледяной колее грузовик едва не задел идущую мимо девушку. В мэрии ему сообщили, что участок относится к муниципальным и обслуживается МКУ «Центральное».







«В связи с ограничением лимитов бюджетного финансирования данный муниципальный участок не вошёл в перечень территорий Заельцовского района города Новосибирска, обслуживаемых МКУ "Центральное", финансируемых за счёт средств городского бюджета, на 2018 год», — говорится в ответе из администрации Центрального округа Новосибирска на запрос НГС.







В ответе также указано, что на момент визуального осмотра сотрудниками администрации округа у дороги было удовлетворительное санитарное состояние: колеи высотой больше 5 см они не обнаружили. Когда проводился осмотр, корреспонденту НГС не уточнили, но признали, что 3 апреля осмотрели участок снова и выявили слой наледи после таяния снега, вывоз которого отсюда не предусмотрен.







«В связи с этим при установлении постоянных положительных температур силами МКУ "Центральное" будет повторно проведена механизированная уборка проезда. Запланированный срок проведения работ — до 15.04.2018», — пообещали в мэрии.







Ранее синоптики сообщили, что ожидают плюсовой температуры с 6 апреля, и в течение месяца она составит в среднем +1…+3 градуса днём, но ночами может опускаться до –14.

