Четыре машины заблокировали проезд по Владимировской: пробка на полтора километра
Днём 5 апреля на Владимировской четыре автомобиля попали в ДТП — после на дороге образовалась пробка.
Во время аварии Nissan X-Trail влетел в забор возле дороги.
«Автомобиль "Нива" поворачивал по стрелке, навстречу нему летел Nissan X-Trail. У "Нивы" повреждения незначительные, у "Ниссана" при въезде в ограждение оторвало бампер, далее "Тойота" разворачивалась по стрелке, а фура решила объехать "Ниву" по встречке и оторвала "Тойоте" задний бампер», — написал в редакцию НГС очевидец Николай Мошков.
Водитель «Ниссана» утверждает, по данным очевидца, что ехал на моргающий зелёный.
ГИБДД на месте происшествия зарегистрировала две аварии.
«Сначала X-Trail и "Нива". Водитель на автомобиле Nissan X-Trail двигался со стороны улицы Сухарной по улице Владимировской. "Нива" ехала во встречном направлении с левым поворотом на улицу Хакасская. Произошло ДТП. Второе ДТП на том же самом перекрёстке. Грузовик двигался со стороны улицы Сухарной по улице Владимировской. "Тойота Авенсис" ехала со стороны Владимировской в сторону Хакасской — тоже поворачивала, а ей грузовик в заднюю часть въехал», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Водителям «Ниссана» и грузовика по 43 года, водителю «Нивы» 31 год, а «Тойоты» — 35 лет.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Владиславом Савченковым (1, 2), очевидцем Николаем Мошковым (3, 4)
Скриншот yandex.ru/maps