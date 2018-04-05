Четыре машины заблокировали проезд по Владимировской: пробка на полтора километра

Авария случилась около 13:00 на перекрёстке улицы Владимировской и Владимировского спуска

Днём 5 апреля на Владимировской четыре автомобиля попали в ДТП — после на дороге образовалась пробка.





Во время аварии Nissan X-Trail влетел в забор возле дороги.





«Автомобиль "Нива" поворачивал по стрелке, навстречу нему летел Nissan X-Trail. У "Нивы" повреждения незначительные, у "Ниссана" при въезде в ограждение оторвало бампер, далее "Тойота" разворачивалась по стрелке, а фура решила объехать "Ниву" по встречке и оторвала "Тойоте" задний бампер», — написал в редакцию НГС очевидец Николай Мошков.





Водитель «Ниссана» утверждает, по данным очевидца, что ехал на моргающий зелёный.





ГИБДД на месте происшествия зарегистрировала две аварии.





«Сначала X-Trail и "Нива". Водитель на автомобиле Nissan X-Trail двигался со стороны улицы Сухарной по улице Владимировской. "Нива" ехала во встречном направлении с левым поворотом на улицу Хакасская. Произошло ДТП. Второе ДТП на том же самом перекрёстке. Грузовик двигался со стороны улицы Сухарной по улице Владимировской. "Тойота Авенсис" ехала со стороны Владимировской в сторону Хакасской — тоже поворачивала, а ей грузовик в заднюю часть въехал», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Водителям «Ниссана» и грузовика по 43 года, водителю «Нивы» 31 год, а «Тойоты» — 35 лет.





Грузовик въехал в попутную «Тойоту»









Nissan X-Trail въехал в забор









В аварии никто не пострадал





Пробка растянулась на полтора километра



