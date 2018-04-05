Видео: грабитель с ножом ворвался в офис микрозаймов и унёс деньги

Мужчина угрожал сотруднице офиса ножом
Мужчина угрожал сотруднице офиса ножом

Полиция ищет грабителя с ножом, который накануне, 4 апреля, напал на офис микрозаймов в Калининском районе Новосибирска.


«В 13:30 в офисе выдачи микрокредитов по адресу: Новосибирск, улица Рассветная, 11 неустановленный мужчина, угрожая ножом работнику офиса, завладел денежными средствами в сумме более 15 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


На вид подозреваемому 30-35 лет, он был одет в темную куртку, шапку и брюки темного цвета.


«Всех, кто располагает какой-либо информацией о лице, совершившем преступление, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383)232-20-09, 232-20-02, 232-63-10. Конфиденциальность гарантируется», — отмечают в полиции.



Накануне МВД объявляло о поиске очевидцев смертельного ДТП, случившегося 25 марта на Димитровском мосту.

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