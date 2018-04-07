Ролик новосибирцев в стиле программы «Орёл и решка» стал финалистом престижного конкурса

Съёмки проходили год назад

Сюжет студентов НГУ для проекта «НСО LIFE», посвящённый Ордынскому району Новосибирской области, стал финалистом Четвёртого всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ» в номинации «Телевизионный интернет-проект».







В конкурсе девять номинаций, в каждой из которых выбрали три финалиста из разных городов России. Сегодня в Ростове-на-Дону из них выбрали по одному победителю — прошла церемония награждения.







Проект «НСО LIFE», посвящённый рассказу о районах Новосибирской области, сделан НГУ совместно с историческим обществом СФО.







Ведущие Владислав Миронов и Елизавета Секретаренко

«Съёмки проходили весной прошлого года, было сделано шесть выпусков о шести районах области — Коченёвском, Ордынском, Болотнинском, Тогучинском, Маслянинском и объединённый о Барабинском и Куйбышевском. Идея была общей для всех выпусков: два ведущих (парень и девушка), один из которых рассказывает о месте с исторической точки зрения, а второй — о его современной жизни. В конце выпуска ведущие встречались и обменивались впечатлениями, как в программе "Орёл и решка", только путешествия по Новосибирской области», — рассказал журналисту НГС студент второго курса гуманитарного института по направлению «Журналистика» НГУ Владислав Миронов.







Во время съёмки стендапа о контактном зоопарке в Шарапе Владислава укусила коза





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