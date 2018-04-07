Ролик новосибирцев в стиле программы «Орёл и решка» стал финалистом престижного конкурса

Съёмки проходили год назад
Съёмки проходили год назад

Сюжет студентов НГУ для проекта «НСО LIFE», посвящённый Ордынскому району Новосибирской области, стал финалистом Четвёртого всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ» в номинации «Телевизионный интернет-проект».


В конкурсе девять номинаций, в каждой из которых выбрали три финалиста из разных городов России. Сегодня в Ростове-на-Дону из них выбрали по одному победителю — прошла церемония награждения.


Проект «НСО LIFE», посвящённый рассказу о районах Новосибирской области, сделан НГУ совместно с историческим обществом СФО.


Ведущие Владислав Миронов и Елизавета Секретаренко
Ведущие Владислав Миронов и Елизавета Секретаренко

«Съёмки проходили весной прошлого года, было сделано шесть выпусков о шести районах области — Коченёвском, Ордынском, Болотнинском, Тогучинском, Маслянинском и объединённый о Барабинском и Куйбышевском. Идея была общей для всех выпусков: два ведущих (парень и девушка), один из которых рассказывает о месте с исторической точки зрения, а второй — о его современной жизни. В конце выпуска ведущие встречались и обменивались впечатлениями, как в программе "Орёл и решка", только путешествия по Новосибирской области», — рассказал журналисту НГС студент второго курса гуманитарного института по направлению «Журналистика» НГУ Владислав Миронов.


Во время съёмки стендапа о контактном зоопарке в Шарапе Владислава укусила коза


В марте три мультфильма детской киностудии «Поиск» получили дипломы лауреатов на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.

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