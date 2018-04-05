Красный волк из Новосибирского зоопарка улетел жить в Японию

Красных волков в Новосибирском зоопарке начали разводить ещё в 1990 году 
Красных волков в Новосибирском зоопарке начали разводить ещё в 1990 году 

Молодой красный волк из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило переехал жить в Японию.


«Рождённый в апреле 2016 года самец красного волка отправлен авиарейсом в японский зоопарк города Йокогама», — сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что волк улетел из аэропорта Толмачёво на прошлой неделе.


Первых красных волков Новосибирский зоопарк получил в 1990 году из Китая. Спустя два года на свет появились первые щенки. Всего за 25 лет у красных волков из Новосибирского зоопарка родились 120 детёнышей. Были случаи, когда волчат выкармливали искусственно, сообщается на сайте Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.


Обычно за раз у волчицы рождается от двух до шести детёнышей. Волчата появляются на свет тёмно-коричневыми, весят они 210–320 граммов. К месячному возрасту масса тела увеличивается в пять раз, а к трём месяцам щенки весят уже около пяти килограммов и приобретают рыжую окраску. В воспитании потомства участвуют оба родителя, сообщили в зоопарке.


Новосибирский зоопарк регулярно делится животными из своей коллекции с другими зоопарками России и мира. Например, недавно один из манулов переехал жить в Польшу

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