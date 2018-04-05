Городские службы переловили страшных собак возле новостроек у Димитровского моста

Жители пожаловались на стаю в начале весны

Новосибирский центр по проблемам домашних животных за месяц отловил несколько собак из стаи, которая терроризируют жителей домов в Ленинском районе неподалёку от Димитровского моста.





«Специалистами по изъятию безнадзорных животных МКУ "НЦПДЖ" с 5 марта по 3 апреля 2018 года организованы выезды на обозначенную территорию, в результате которых изъято 10 безнадзорных собак. Планируются повторные мероприятия», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска





В начале марта НГС рассказывал о ситуации, которая возникла возле жилкомплексов «Венеция» и «Ясный берег». В частности, жители «Венеции» жаловались, что собаки бегают по двору, а также пугают людей на пути к остановке «Мост».





Сегодня, 5 апреля, местная жительница Татьяна Маслова рассказала, что во дворах собак действительно не стало.





«Есть они сейчас. Вчера тоже отлов был — приезжали <...>. Их стало меньше в плане того, что они во дворе [многоэтажки] так сильно не нападают. Есть собаки, жалуются жители, когда на остановку идёшь, там какие-то рыжие собаки нападают, лают. А во дворе, чтобы чёрно-белые собаки появлялись — их вроде как уже нет», — сказала Татьяна.





Кроме того, женщина добавила, что во дворе находили мёртвых животных — собак и кошку. Жители предполагают, что животных могли отравить.