Снова полетели: возобновились авиарейсы из Новосибирска в Таджикистан

Рейс авиакомпании Somon Air в Таджикистан уже вылетел, регистрация на рейсы S7 ещё идёт

Возобновились полёты из Новосибирска в Таджикистан, отменённые из-за разногласий между авиационными властями двух стран.







Москва и Душанбе разрешили очередной весенний виток конфликта, связанный с полетами между странами. «Все ограничения на данный момент сняты, все таджикские и российские авиакомпании будут летать так, как это было до этого», — сообщил вечером 4 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Таджикистана в России Парвиза Наджмиддинова.







По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, полёты из Новосибирска в Таджикистан уже возобновились. Рейс в Душанбе авиакомпании Somon Air, назначенный на 3:30 5 апреля, вылетел из Новосибирска по расписанию. Также сейчас идёт регистрация на рейсы S7 Airlines в Худжанд и Душанбе — они должны вылететь из Толмачёво в 13:05 и 13:10 соответственно.







Конфликт между авиавластями РФ и Таджикистана тянется, то разгораясь, то затухая, с конца 2016 года. Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что Таджикистан со 2 апреля отозвал разрешения на полёты из регионов России в Душанбе и Худжанд сразу у четырёх российских авиакомпаний, включая S7 Airlines. Помимо неё рейсы в Таджикистан из Новосибирска выполняют и две авиакомпании из этой страны — Tajik Air и Somon Air. Но, по решению российских авиавластей, и они должны были прервать полёты из Новосибирска с 5 апреля.





Урегулировать разногласия удалось только вчера, когда, по данным Минтранса РФ, в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Таджикистана.

