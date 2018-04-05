Красный проспект у Южной площади остался без светофоров до вечера
Утром 5 апреля в Новосибирске без светофоров останутся два загруженных перекрёстка — один в центре города, другой — в Ленинском районе.
«Отключение Красный проспект – площадь Южная. Это отключают электросети. Они с 9 часов его отключат до 17:00 — плановые работы», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
В Ленинском районе светофоры не будут работать недалеко от остановки «Парашютная».
«Будет плановое отключение светофоров на перекрёстке Троллейной и Титова с 10 часов до 16 часов. Это замена аварийного кабеля », — предупредили в СМЭУ.
Днём 3 апреля светофоры отключились на пересечении улицы Волочаевской и Гусинобродского шоссе в Дзержинском районе Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой