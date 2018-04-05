В Новосибирской области призовут 15 безупречных молодых людей на службу в Президентский полк

В прошлом мае в Президентский пол также отправили 15 человек

Военные рассказали, сколько новосибирцев в этот весенний призыв отправят на службу в Президентский полк.





«15 человек будут призваны из Новосибирской области на военную службу в Президентский полк», — передаёт слова регионального военкома Анатолия Недопаки пресс-служба ЦВО.





Для службы в Президентском полку отбираются граждане «безупречные в морально-деловом отношении, имеющие среднее общее или высшее, среднее, начальное профессиональное образование, хорошо владеющие русским языком, а также подходящие по состоянию здоровья под особые критерии — рост 175-190 см, зрением не ниже 0,7 на каждый глаз без коррекции и с нормальным цветоощущением», — уточнили в ЦВО.







Призывников в элитный полк отбирают с того момента, как они становятся на военный учёт, — с 17 лет, отметил военком Новосибирской области.







Молодые люди отправятся на службу в Москву 17 мая.







Число призывников, которых отправляют в полк, за призыв иногда меняется. Например, в мае 2015 года туда отправили 20 человек.