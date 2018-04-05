Волейбол: ВК «Локомотив» на выезде проиграл команде из Италии
Волейболисты ВК «Локомотив» в первом матче раунда 6-ти Лиги чемпионов на выезде встретились с итальянской «Перуджей».
Матч закончился счётом 3:1 в пользу хозяев площадки.
«Наши волейболисты смогли взять в упорной борьбе первый сет, выиграв в концовке четыре очка подряд. Однако затем "Перуджа", и в первой партии сыгравшая качественно, смогла серьёзно добавить. В первую очередь, в качестве и силе подачи и в атаке. Сдержать напор хозяев "Локо" не смог», — сообщает официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Впереди новосибирских волейболистов ждет ответный матч с итальянцами, который пройдет на домашней площадке 11 апреля.
Напомним, в минувшее воскресенье команда Локомотив-ЦИВС» на выезде обыграла команду «Белогорье-2» (Белгород) во втором туре молодежной лиги чемпионата России.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Сергей Жигальцев
Фото vk.com/lokovolley