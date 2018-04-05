Волейбол: ВК «Локомотив» на выезде проиграл команде из Италии

Ответный матч с итальянцами состоится в Новосибирске 11 апреля
Ответный матч с итальянцами состоится в Новосибирске 11 апреля

Волейболисты ВК «Локомотив» в первом матче раунда 6-ти Лиги чемпионов на выезде встретились с итальянской «Перуджей».


Матч закончился счётом 3:1 в пользу хозяев площадки.


«Наши волейболисты смогли взять в упорной борьбе первый сет, выиграв в концовке четыре очка подряд. Однако затем "Перуджа", и в первой партии сыгравшая качественно, смогла серьёзно добавить. В первую очередь, в качестве и силе подачи и в атаке. Сдержать напор хозяев "Локо" не смог», — сообщает официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».


Впереди новосибирских волейболистов ждет ответный матч с итальянцами, который пройдет на домашней площадке 11 апреля.


Напомним, в минувшее воскресенье команда Локомотив-ЦИВС» на выезде обыграла команду «Белогорье-2» (Белгород) во втором туре молодежной лиги чемпионата России.

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