Новосибирск вошёл в десятку городов, в которых туристы останавливаются дольше всего

В среднем, туристы бронируют отели и квартиры на 1,8 ночей 
В среднем, туристы бронируют отели и квартиры на 1,8 ночей 

Новосибирск вошёл в десятку городов, в которых туристы останавливаются на отдых дольше всего этой весной.


Список из десяти позиций подготовили специалисты сервиса по бронированию жилья Tvil.


«Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года», — отмечают сотрудники сервиса.


На первом месте ТОПа с результатом в 4, 5 ночи оказался Санкт-Петербург. Новосибирск занял шестую строчку рейтинга. В среднем, туристы этой весной бронируют отели и квартиры на 1,8 ночей. Войти в пятерку Новосибирску помешал Екатеринбург (2,2 ночи).


Новосибирск нередко становится героем всевозможных рейтингов и социальных опросов. Вчера НГС писали о том, что наш город поделил второе место с Челябинском в списке наиболее удобных для обслуживания машин городов.

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