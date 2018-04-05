Новосибирск вошёл в десятку городов, в которых туристы останавливаются дольше всего

В среднем, туристы бронируют отели и квартиры на 1,8 ночей

Новосибирск вошёл в десятку городов, в которых туристы останавливаются на отдых дольше всего этой весной.







Список из десяти позиций подготовили специалисты сервиса по бронированию жилья Tvil.







«Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года», — отмечают сотрудники сервиса.







На первом месте ТОПа с результатом в 4, 5 ночи оказался Санкт-Петербург. Новосибирск занял шестую строчку рейтинга. В среднем, туристы этой весной бронируют отели и квартиры на 1,8 ночей. Войти в пятерку Новосибирску помешал Екатеринбург (2,2 ночи).







Новосибирск нередко становится героем всевозможных рейтингов и социальных опросов. Вчера НГС писали о том, что наш город поделил второе место с Челябинском в списке наиболее удобных для обслуживания машин городов.

