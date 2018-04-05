Новосибирец подделал справку о доходах и получил 120 часов обязательных работ

Поддельную справку по форме 2-НДФЛ новосибирец приобрел в мае прошлого года
Поддельную справку по форме 2-НДФЛ новосибирец приобрел в мае прошлого года

Радужнинский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) признал виновным жителя Новосибирска в подделке справки о доходах. Таким образом мужчина пытался снизить размер алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.


Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, в мае прошлого года новосибирец приобрел заведомо подложную справку о доходах по форме 2-НДФЛ.


«Данная справка была приобщена к материалам гражданского дела по иску о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в качестве доказательства его материального положения. Предоставляя в суд поддельную справку, он желал повлиять на решение мирового судьи и значительно снизить размер алиментов, подлежащих взысканию с него на содержание малолетнего ребенка, тем самым обеспечивая себе гораздо лучшее материальное положение», — отмечает ведомство.


Подделку справки вскрыла городская прокуратура. В результате новосибирец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.


Напомним, в марте этого года НГС писал о жителе Новосибирского района, который не сумел вылететь на отдых из-за долгов по алиментам в размере 300 тысяч рублей.

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