Водитель трактора без страховки спровоцировал ДТП на Бориса Богаткова

Авария произошла в 19:30 
Авария произошла в 19:30 

Сегодня вечером произошло столкновения трактора и машины Toyota Corona. 


Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, трактор и легковушка двигались по улице Бориса Богатства со стороны Федосеева в сторону улицы Гаранина. 


«Toyota Corona остановился в плотном потоке, а водитель трактора среагировать не успел, что привело к столкновению», — сообщают аваркомы. 


По информации «Автоспаса», у водителя трактора не оказалось страховки. В ДТП никто не пострадал. 


Это уже не первая за последние несколько месяцев авария с участием трактора. В первой половине марта водитель Skoda Octavia врезался в ковш трактора

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