Водитель трактора без страховки спровоцировал ДТП на Бориса Богаткова

Авария произошла в 19:30

Сегодня вечером произошло столкновения трактора и машины Toyota Corona.







Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, трактор и легковушка двигались по улице Бориса Богатства со стороны Федосеева в сторону улицы Гаранина.







«Toyota Corona остановился в плотном потоке, а водитель трактора среагировать не успел, что привело к столкновению», — сообщают аваркомы.







По информации «Автоспаса», у водителя трактора не оказалось страховки. В ДТП никто не пострадал.







Это уже не первая за последние несколько месяцев авария с участием трактора. В первой половине марта водитель Skoda Octavia врезался в ковш трактора.

