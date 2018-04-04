Новосибирск назвали городом с самым удобным обслуживанием машин

Новосибирск назвали вторым городом в России по количеству СТО, моек и других автосервисов
Новосибирск назвали вторым городом в России по количеству СТО, моек и других автосервисов

Новосибирск попал в рейтинг российских городов по удобству обслуживания автомобилей — он поделил второе место с Челябинском.


Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат» совместно с «2ГИС». Они подсчитали, сколько автосервисов приходится на 10 тысяч машин в одном миллионнике.


Первое место в рейтинге заняла Пермь, где на 10 тысяч автомобилей приходятся 23 шиномонтажа, 6 заправок, 24 СТО и 10 автомоек, — по словам аналитиков, здесь удобнее всего обслуживать автомобиль. 


Второе и третье место поделили Новосибирск и Челябинск. «На 10 тысяч машин в Новосибирске 11 автомоек и 7 заправок — это самая высокая концентрация таких точек среди миллионников. Причём увеличение количества автомоек за последнее время не было значительным — например, за два года их стало больше на 4%. А за последний год — если смотреть с апреля 2017-го по апрель 2018-го — их даже стало чуть меньше (на 1%). Может быть, переменчивая погода и большое количество машин дают особый спрос на автомойки?» — прокомментировали результаты рейтинга в PR-службе «2ГИС».


В пятёрку также попали сибирские города Омск и Красноярск. Последние места в рейтинге заняли Санкт-Петербург и Москва — по словам составителей, у них слишком большие автопарки. 


По данным аналитиков, в Новосибирске парк легковых автомобилей на 1 января составил 435,7 тысячи штук — больше только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 


Ранее «Автостат» выяснил, что рынок продажи поддержанных автомобилей в Новосибирске просел на 12%.

Прочтений: 2005
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