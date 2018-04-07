Сотни сибиряков нарядились в весёлые костюмы для карнавала в Шерегеше (видеотрансляция)
Новосибирские лыжники и сноубордисты оделись в карнавальные костюмы для необычного спуска 7 апреля с горы Зелёной в Шерегеше.
«Погода хорошая, настроение хорошее, собирается очень много людей в карнавальных костюмах. У нас больше сотни болельщиков хоккейного клуба “Металлург”, много семейных костюмов: драконов, божьих коровок, белых медведей. Есть пушка шестиметровая с людьми в военной форме», — рассказали корреспонденту НГС в оргкомитете Grelka Fest.
В карнавальном спуске с горы участвует около тысячи человек, большинство — из Новокузнецка (примерно 400 человек), многие — из Новосибирска (220 человек) и Кемерово (190 человек).
Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт филиал компании ТТК — макрорегион Западная Сибирь.
Через неделю, 14 апреля, на Grelka Fest будет ещё один экстравагантный спуск — лыжницы и сноубордистки нарядятся в купальники и съедут с горы Зелёной. В прошлом году спуск в купальных костюмах был рекордно массовым — в нём участвовали 1500 человек
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 29 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Мария Морсина
Фото предоставлено организаторами Grelka Fest
Видео nsk.myttk.ru