Сотни сибиряков нарядились в весёлые костюмы для карнавала в Шерегеше (видеотрансляция)

Карнавальный спуск проходит днём 7 апреля 
Карнавальный спуск проходит днём 7 апреля 

Новосибирские лыжники и сноубордисты оделись в карнавальные костюмы для необычного спуска 7 апреля с горы Зелёной в Шерегеше.


«Погода хорошая, настроение хорошее, собирается очень много людей в карнавальных костюмах. У нас больше сотни болельщиков хоккейного клуба “Металлург”, много семейных костюмов: драконов, божьих коровок, белых медведей. Есть пушка шестиметровая с людьми в военной форме», — рассказали корреспонденту НГС в оргкомитете Grelka Fest.


Среди участников много новосибирцев
Среди участников много новосибирцев


В карнавальном спуске с горы участвует около тысячи человек, большинство — из Новокузнецка (примерно 400 человек), многие — из Новосибирска (220 человек) и Кемерово (190 человек).


Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт филиал компании ТТК — макрорегион Западная Сибирь.



Через неделю, 14 апреля, на Grelka Fest будет ещё один экстравагантный спуск — лыжницы и сноубордистки нарядятся в купальники и съедут с горы Зелёной. В прошлом году спуск в купальных костюмах был рекордно массовым — в нём участвовали 1500 человек 

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