Новосибирцев попросили сдать старый пластик — его превратят в скульптуры

Новосибирский скульптор известна горожанам как автор бюстов Ленина, стилизованных под персонажей массовой культуры

Художница и скульптор Маяна Насыбуллова попросила жителей Новосибирска отдать ей старый пластик — она превратит его в скульптуры и покажет на выставке в Москве. К горожанам она обратилась в видеообращении и 4 апреля разместила его на YouTube.







«В последний месяц своей жизни я увлеклась переработкой пластика. Я сортирую и перерабатываю пластик, который у меня остаётся от еды, от напитков, от шампуней и прочих жизненных деятельностей. Я думаю, такой пластик есть у всех. Я его режу, переплавляю и делаю из него скульптуры. Таким образом материал, который мог бы стать мусором, становится искусством, — пояснила Маяна Насыбуллова в видео. — В эту неделю я предлагаю вам присоединиться ко мне, понаблюдать, сколько пластика остаётся у вас, отложить его и принести ко мне в мастерскую на проспект Димитрова, 6».







Сбор пластика скульптор начнёт в воскресенье, 8 апреля. Попасть в мастерскую, согласно описанию под роликом, можно через пятый подъезд дома, набрав на домофоне 1.





Как уточнила скульптор корреспонденту НГС, для переработки подойдёт не всякий пластик, а именно жёсткий: например, не обычные пластиковые бутылки, а из-под бытовой химии или косметики, пластиковые пробки от бутылок и так далее.







Видеообращение скульптора к новосибирцам





Собранный пластик — а его в ближайшее время потребуется около 2–3 больших мешков — превратится, по описанию Насыбулловой, в зооморфные абстракции. Вместе с проектом по переработке старого пластика она представит их 18 апреля на выставке в Москве.







«Надеюсь как-то продвигать [это] в Новосибирске в виде паблик-арта, но пока непонятны перспективы. Хотелось бы сделать большую скульптуру для города», — призналась скульптор корреспонденту НГС.







По её словам, пока в Новосибирске проектом не заинтересовались, зато сейчас идут переговоры с Нижним Новгородом, где открывается мусороперерабатывающий завод. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой оценить перспективы проекта в масштабах города.







Маяна Насыбуллова в 2017 году была названа в числе лучших современных российских художников, работы которых вошли в экспозицию Триеннале современного российского искусства в столичном «Гараже». Кроме неё в выставке приняли участие и другие авторы из Новосибирска: фотограф Евгений Иванов и художники Артём Лоскутов и Константин Скотников.

