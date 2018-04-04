Новая отставка: из правительства Новосибирской области уходит ещё один министр

Василий Пронькин возглавлял областной минсельхоз с 2015 года
Василий Пронькин возглавлял областной минсельхоз с 2015 года

Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин написал заявление об уходе в отставку.


Информацию об этом НГС подтвердил врио губернатора Андрей Травников.


Отставка Пронькина — по собственному желанию, 61-летний служащий решил выйти на пенсию, сообщил источник в правительстве области.


1 марта Василию Пронькину исполнился 61 год. Он родился в Карасукском районе области в 1957 году, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, после работал на сельскохозяйственных предприятиях Карасукского района. С 1998-го по 2014 годы возглавлял Баганский район области, затем перешёл на работу в областное правительство на должность заместителя губернатора (тогда эту должность занимал Владимир Городецкий). Руководил министерством сельского хозяйства региона с 2015 года. 


Уход Василия Пронькина из правительства — не первая отставка в кабинете, которым с октября прошлого года руководит Андрей Травников. Врио губернатора начал обновлять состав кабинета в конце 2017 года. А в конце марта стало известно об уходе из областного правительства министра ЖКХ Евгения Кима — также по собственному желанию

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