Новая отставка: из правительства Новосибирской области уходит ещё один министр
Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин написал заявление об уходе в отставку.
Информацию об этом НГС подтвердил врио губернатора Андрей Травников.
Отставка Пронькина — по собственному желанию, 61-летний служащий решил выйти на пенсию, сообщил источник в правительстве области.
1 марта Василию Пронькину исполнился 61 год. Он родился в Карасукском районе области в 1957 году, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, после работал на сельскохозяйственных предприятиях Карасукского района. С 1998-го по 2014 годы возглавлял Баганский район области, затем перешёл на работу в областное правительство на должность заместителя губернатора (тогда эту должность занимал Владимир Городецкий). Руководил министерством сельского хозяйства региона с 2015 года.
Уход Василия Пронькина из правительства — не первая отставка в кабинете, которым с октября прошлого года руководит Андрей Травников. Врио губернатора начал обновлять состав кабинета в конце 2017 года. А в конце марта стало известно об уходе из областного правительства министра ЖКХ Евгения Кима — также по собственному желанию.
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Михаил Руднев
Фото из архива НГС