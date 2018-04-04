Пошёл против системы: отменённый трамвай продолжает ездить по городу

Новосибирский трамвай № 5 , который власти отменили с 3 апреля, продолжает ездить по городу.





Трамвай № 5 вышел на рельсы 4 апреля





Информацию об этом сообщили читатели НГС. 4 апреля фотокорреспондент побывал на нескольких остановках маршрута № 5 и увидел два трамвая, которые ездят по Дзержинскому району до сих пор. Однако в пресс-центре мэрии корреспонденту НГС уточнили, что маршрут закрыт, и попросили выслать фото вагонов.







Трамвай № 5 в Дзержинском районе 4 апреля



