Пошёл против системы: отменённый трамвай продолжает ездить по городу
Новосибирский трамвай
Информацию об этом сообщили читатели НГС. 4 апреля фотокорреспондент побывал на нескольких остановках маршрута
Трамвай
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова