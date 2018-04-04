Ученику школы в Ленинском районе подарили 10 баллов по ЕГЭ

Павлу 17 лет, в будущем он планирует связать свою жизнь с пиаром или юриспруденцией

В Новосибирске подвели итоги ежегодного конкурса «Ученик года» — победителем стал 10-классник из гимназии № 16 «Французская» Павел Минякин.





Павел рассказал корреспонденту НГС, что конкурс проходил в несколько этапов.





«Первый конкурс был "Сто вопросов обо всём" — нам задавали вопросы абсолютно из разных тем, мы отвечали с ходу всё, что придумывали. Это было очень круто. Не знаю почему, но многим казалось, что "Ученик года" — это что-то такое страшное, такое серьёзное. Но сразу после этого этапа всех ввели в такую дружескую атмосферу. Потом мы с ребятами начали ближе сходиться, гулять вместе в выходные. Мы делали проект — у каждого был свой сайт — мы делали проекты на разные темы, у нас была бизнес-игра. Мы придумали проект, он называется "Новосибирск в коробке". Суть в том, что в обычную коробочку засовываешь вещи, которые ты ассоциируешь с вещами в городе, и в одной школе показывали её для приезжих. Для них нужно было в интересной форме об этом рассказать. Это было сложно, но очень интересно. Ну и финальный этап — здесь мы друг другу показывали всё, что умеем», — пояснил Павел.





Победителей наградил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев





По словам Павла, ему подарили памятную статуэтку, а также планшет, наушники и грамоту, которая даёт 10 баллов к итоговым баллам ЕГЭ на поступление в вуз.







«Я не знаю, куда хочу поступить — я хочу всё. Может быть, если обусловить себя рамками, то пиар, может быть, или юрфак. Это одна гуманитарная сфера примерно. В НГУ "Экономика и право" хорошая, но туда сложно поступить, вроде как», — рассказал Павел и добавил, что в свободное время увлекается многими вещами, среди них он отметил волонтёрский корпус, Российское движение школьников, сноуборд, BMX. — Это работает так: день ото дня мне говорят: "Паш, надо сделать то, ты можешь сделать то?". Это может быть съёмка фото, это может касаться монтажа видео, постановки какого-то перформанса. Это сложно и стрёмно, что я не знаю, в чём себя найти».





В финал конкурса прошли 15 ребят из разных школ, лицеев и гимназий Новосибирска





Как сообщили в департаменте образования мэрии, в финал конкурса вышли 15 учеников городских школ, лицеев и гимназий. Среди них были победители школьных и районных олимпиад и конкурсов, участники разных молодёжных общественных организаций. Победителей определяли в разных номинациях. Так, победителем в номинации «Признание учеников года прошлых лет» стал Иван Церегородцев из школы № 119 . «Признание друга» (участников конкурса) получила Таисия Коротаева из инженерного лицея НГТУ. В номинации «Я – Новосибирец» победил Николай Гуляев из школы № 1 .



