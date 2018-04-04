Ученику школы в Ленинском районе подарили 10 баллов по ЕГЭ
В Новосибирске подвели итоги ежегодного конкурса «Ученик года» — победителем стал 10-классник из гимназии
Павел рассказал корреспонденту НГС, что конкурс проходил в несколько этапов.
«Первый конкурс был "Сто вопросов обо всём" — нам задавали вопросы абсолютно из разных тем, мы отвечали с ходу всё, что придумывали. Это было очень круто. Не знаю почему, но многим казалось, что "Ученик года" — это что-то такое страшное, такое серьёзное. Но сразу после этого этапа всех ввели в такую дружескую атмосферу. Потом мы с ребятами начали ближе сходиться, гулять вместе в выходные. Мы делали проект — у каждого был свой сайт — мы делали проекты на разные темы, у нас была бизнес-игра. Мы придумали проект, он называется "Новосибирск в коробке". Суть в том, что в обычную коробочку засовываешь вещи, которые ты ассоциируешь с вещами в городе, и в одной школе показывали её для приезжих. Для них нужно было в интересной форме об этом рассказать. Это было сложно, но очень интересно. Ну и финальный этап — здесь мы друг другу показывали всё, что умеем», — пояснил Павел.
По словам Павла, ему подарили памятную статуэтку, а также планшет, наушники и грамоту, которая даёт 10 баллов к итоговым баллам ЕГЭ на поступление в вуз.
«Я не знаю, куда хочу поступить — я хочу всё. Может быть, если обусловить себя рамками, то пиар, может быть, или юрфак. Это одна гуманитарная сфера примерно. В НГУ "Экономика и право" хорошая, но туда сложно поступить, вроде как», — рассказал Павел и добавил, что в свободное время увлекается многими вещами, среди них он отметил волонтёрский корпус, Российское движение школьников, сноуборд, BMX. — Это работает так: день ото дня мне говорят: "Паш, надо сделать то, ты можешь сделать то?". Это может быть съёмка фото, это может касаться монтажа видео, постановки какого-то перформанса. Это сложно и стрёмно, что я не знаю, в чём себя найти».
Как сообщили в департаменте образования мэрии, в финал конкурса вышли 15 учеников городских школ, лицеев и гимназий. Среди них были победители школьных и районных олимпиад и конкурсов, участники разных молодёжных общественных организаций. Победителей определяли в разных номинациях. Так, победителем в номинации «Признание учеников года прошлых лет» стал Иван Церегородцев из школы
Конкурс «Ученик года» прошёл в Новосибирске в 16-й раз — в прошлом году в нём победила 10-классница школы
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Кирилл Шматков
Фото со страницы Павла Минякина во «ВКонтакте» (1), do.nios.ru (2, 3)