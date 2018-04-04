Новосибирцы продали 25-рублёвую монету с Винни Пухом за 60 тысяч

Из бракованных современных монет больше всего заплатили за Винни Пуха — почти 60 тысяч рублей

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. продала на международном онлайн-аукционе бракованную монету номиналом 25 рублей за 700 евро — монета отчеканена на заготовке 10-рублёвой монеты с изображением Винни Пуха. С 17-процентной аукционной комиссией сумма продажи составила почти 60 тысяч рублей.





«Там всяких подобных [монет-ошибок] было очень много: пятирублёвки биметаллические, десятки, которые должны быть в двух металлах, но напечатаны в одном. Но Винни Пух дороже всех ушёл из подобных современных российских монет», — рассказал корреспонденту НГС руководитель нумизматической компании Станислав Кац.







Из монет-ошибок самой дорогой в плане соотношения номинала к цене покупки оказалась современная российская копейка. У монеты с обеих сторон был указан номинал — так называемый реверс. Эта копейка в пересчёте на российские рубли вместе с аукционной комиссией досталась покупателю за 7000 рублей.







1 рубль Елизаветы I продан за 5200 евро





Из самых интересных лотов среди монет российского дореволюционного периода был рубль 1755 года Елизаветы I, который продали за 5200 евро, и рубль 1734 года Анны Иоанновны, проданный за 2700 евро. Рубль Анны Иоанновны, как заметил Станислав Кац, был в отличном состоянии — лучше, чем в коллекции известного бизнесмена-коллекционера Вагита Алекперова.







«Из необычных иностранных монет, наверное, можно выделить латвийские 2 сантима 1938 года. Эта монета уникальна — таких известно всего три штуки. Её отпечатали, хотели запустить в обращение, но почему-то передумали и не стали допечатывать тираж», — пояснил Станислав Кац. 2 сантима Латвии продали на аукционе за 2500 евро плюс комиссионный сбор.





Редкие 2 сантима 1938 года Латвии продали за 2500 евро





На прошлом аукционе этой нумизматической компании так же дорого, как монета с Винни Пухом, были проданы бракованные 25 рублей, посвящённые чемпионату мира по футболу.