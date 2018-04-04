Новосибирцы продали 25-рублёвую монету с Винни Пухом за 60 тысяч

Из бракованных современных монет больше всего заплатили за Винни Пуха — почти 60 тысяч рублей
Из бракованных современных монет больше всего заплатили за Винни Пуха — почти 60 тысяч рублей

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. продала на международном онлайн-аукционе бракованную монету номиналом 25 рублей за 700 евро — монета отчеканена на заготовке 10-рублёвой монеты с изображением Винни Пуха. С 17-процентной аукционной комиссией сумма продажи составила почти 60 тысяч рублей.


«Там всяких подобных [монет-ошибок] было очень много: пятирублёвки биметаллические, десятки, которые должны быть в двух металлах, но напечатаны в одном. Но Винни Пух дороже всех ушёл из подобных современных российских монет», — рассказал корреспонденту НГС руководитель нумизматической компании Станислав Кац.


Из монет-ошибок самой дорогой в плане соотношения номинала к цене покупки оказалась современная российская копейка. У монеты с обеих сторон был указан номинал — так называемый реверс. Эта копейка в пересчёте на российские рубли вместе с аукционной комиссией досталась покупателю за 7000 рублей.


1 рубль Елизаветы I продан за 5200 евро
1 рубль Елизаветы I продан за 5200 евро


Из самых интересных лотов среди монет российского дореволюционного периода был рубль 1755 года Елизаветы I, который продали за 5200 евро, и рубль 1734 года Анны Иоанновны, проданный за 2700 евро. Рубль Анны Иоанновны, как заметил Станислав Кац, был в отличном состоянии — лучше, чем в коллекции известного бизнесмена-коллекционера Вагита Алекперова.


«Из необычных иностранных монет, наверное, можно выделить латвийские 2 сантима 1938 года. Эта монета уникальна — таких известно всего три штуки. Её отпечатали, хотели запустить в обращение, но почему-то передумали и не стали допечатывать тираж», — пояснил Станислав Кац. 2 сантима Латвии продали на аукционе за 2500 евро плюс комиссионный сбор.


Редкие 2 сантима 1938 года Латвии продали за 2500 евро 
Редкие 2 сантима 1938 года Латвии продали за 2500 евро 


На прошлом аукционе этой нумизматической компании так же дорого, как монета с Винни Пухом, были проданы бракованные 25 рублей, посвящённые чемпионату мира по футболу.  

Прочтений: 4407
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено