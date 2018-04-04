Из здания МФЦ на площади Труда эвакуировали 2 тысячи человек

Посетители и арендаторы успели выйти из здания МФЦ за 10 минут

Днём 4 апреля из здания МФЦ «Мои документы» на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.







Эвакуация началась в 15:00.





«По легенде учений было имитировано возникновение очага возгорания в одном из кабинетов седьмого этажа, которое было обнаружено работником охранного предприятия, о чём оперативно сообщено в пожарную охрану. <…> Cработало звуковое и речевое оповещение на всех этажах, при этом открылись все электромагнитные замки на путях эвакуации, замигали таблички "Выход". Все лифтовые кабины опустились на первый этаж и остановились с открытыми створками дверей», — рассказали в PR-службе группы компаний «Сидеко», которой принадлежит здание.







В «Сидеко» уточнили, что арендаторы многофункционального центра не знали о том, что сегодня будут проходить учения, но и персонал, и посетители успели эвакуироваться за 10 минут. Всего на улицу вышли около двух тысяч человек. После окончания учений все они вернулись в здание.





Вчера учебные эвакуации также прошли в ТЦ «Калина» и торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».