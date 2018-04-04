Из здания МФЦ на площади Труда эвакуировали 2 тысячи человек

Посетители и арендаторы успели выйти из здания МФЦ за 10 минут
Посетители и арендаторы успели выйти из здания МФЦ за 10 минут

Днём 4 апреля из здания МФЦ «Мои документы» на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.


Эвакуация началась в 15:00. 


«По легенде учений было имитировано возникновение очага возгорания в одном из кабинетов седьмого этажа, которое было обнаружено работником охранного предприятия, о чём оперативно сообщено в пожарную охрану. <…> Cработало звуковое и речевое оповещение на всех этажах, при этом открылись все электромагнитные замки на путях эвакуации, замигали таблички "Выход". Все лифтовые кабины опустились на первый этаж и остановились с открытыми створками дверей», — рассказали в PR-службе группы компаний «Сидеко», которой принадлежит здание.


В «Сидеко» уточнили, что арендаторы многофункционального центра не знали о том, что сегодня будут проходить учения, но и персонал, и посетители успели эвакуироваться за 10 минут. Всего на улицу вышли около двух тысяч человек. После окончания учений все они вернулись в здание.


Вчера учебные эвакуации также прошли в ТЦ «Калина» и торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».

Прочтений: 8822
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено