Реальный срок вместо условного: суд ужесточил наказание по делу о нападении на депутата Заксобрания

Недовольный избиратель ударил депутата в здании Заксобрания 
Недовольный избиратель ударил депутата в здании Заксобрания 

Новосибирский областной суд ужесточил приговор 60-летнему Евгению Бизину, который ударил депутата регионального Заксобрания Андрея Жирнова, а после напал на следователя.


Суд встал на сторону гособвинения и заменил условный срок реальным.


«По мнению государственного обвинителя, условная мера наказания не могла способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осуждённого», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Евгения Бизина судили за два преступления, которые произошли с интервалом в несколько дней — 27 июня и 4 июля 2013 года.


Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, этот мужчина с 2011 года много раз обращался в приёмную депутата Заксобрания Андрея Жирнова. Депутат работал по его обращениям, но избиратель оставался недоволен. 27 июня 2013 года мужчина подошёл к Жирнову в здании Заксобрания и набросился на него.


По информации прокуратуры Новосибирской области, Бизин встретил вышедшего в фойе депутата во время перерыва в сессии и один раз ударил его по лицу.


Кроме того, как рассказывали в СК, этот же мужчина много раз обращался в Заельцовский межрайонный следственный отдел. Следователям он жаловался на работников суда и требовал принять меры, угрожая следователю испортить ему продвижение по службе. В конце концов следователь пришёл к выводу, что состава преступления нет, и отказал в возбуждении уголовных дел. Тогда 4 июля 2013 года мужчина пришёл в рабочий кабинет следователя и ударил его.


25 декабря Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Бизина к двум годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти). 


Но гособвинителя этот приговор не устроил, и он стал добиваться того, чтобы областной суд заменил условный срок на реальный. 


«Бизин ранее судим за совершение двух преступлений в отношении представителей власти, объявлялся в розыск», — объяснили позицию гособвинения в прокуратуре Новосибирской области.


Новосибирский областной суд признал доводы гособвинителя обоснованными и на этой неделе ужесточил приговор. «По совокупности преступлений Бизину назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бизин взят под стражу в зале суда апелляционной инстанции», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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