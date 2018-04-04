Шестерых новосибирцев будут судить за подпольный покерный клуб на Красном проспекте

Санкции статьи обвинения предусматривают до четырёх лет лишения свободы
Санкции статьи обвинения предусматривают до четырёх лет лишения свободы

В Новосибирске пойдут под суд организаторы и крупье покерного клуба, который работал в доме на Красном проспекте.


«Доступ посторонних лиц в помещение был исключён, в качестве игроков приглашались только знакомые лица, которым предварительно рассылались SMS-сообщения. На входе в помещение имелись камера видеонаблюдения и домофон», — рассказали в прокуратуре Заельцовского района Новосибирска.


Как пояснил корреспонденту НГС заместитель прокурора Заельцовского района Алексей Ярик, покерный клуб работал с декабря 2016 года по июнь 2017 года в многоквартирном доме на Красном проспекте возле ТРК «Ройял Парк» — организаторы незаконного бизнеса арендовали это помещение у собственника. По версии следствия, внутри сообщники поставили игральные столы и стали устраивать игры в покер. 


«На раздаче карт были две женщины и один мужчина», — уточнил Алексей Ярик.


В итоге о подпольном покерном клубе узнали полицейские и стали собирать доказательства. Но когда они смогли попасть внутрь, то увидели, что сообщники уже вывезли оборудование. «У одного из организаторов во время осмотра его машины были обнаружены игральные карты, фишки», — описал ситуацию Алексей Ярик.


Теперь три организатора и три крупье подпольного казино пойдут под суд.


Как пояснили в прокуратуре Заельцовского района, четырёх мужчин и двух женщин обвиняют в «незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны» (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Заместитель прокурора Алексей Ярик уже утвердил обвинительное заключение.


«Дело будет рассмотрено в Заельцовском районном суде Новосибирска», — добавили в прокуратуре.


Ранее условные сроки получили крупье подпольного казино, которое работало возле станции метро «Золотая Нива».

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