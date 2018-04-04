Новосибирский подросток сорвался с вышки во время селфи

Новосибирский подросток упал с вышки на станции — он хотел сделать впечатляющие фото

Подросток забрался на вышку железнодорожной станции в Первомайском районе Новосибирска, чтобы сделать селфи, но упал во время фотосессии. Сейчас он в больнице с серьёзными травмами — его лечением занимаются врачи.







На вышке подростка, вероятно, ударило током — он упал со столба, получив тяжелейшие повреждения и разрывы органов, электро- и черепно-мозговую травму, рассказал корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи на Красном проспекте Ростислав Заблоцкий.







«Боремся за жизнь. Две недели [у него] было вообще терминальное состояние, на границе жизни и смерти. Сейчас мы стабилизировали его, сейчас он крайне тяжёлый, но стабильный»,





— пояснил главврач.







Мальчик всё ещё находится в реанимации.







Ранее новосибирские полицейские сняли с 20-метровой трубы компанию подростков, которые залезли на высоту ради экстремальных селфи. В полиции отметили, что родители даже не догадывались об опасном увлечении своих сыновей. Также несколько подростков из Новосибирска затеяли опасные игры на заброшенной стройке на улице Сибирская — они залезли на башенный кран высотой в 10 этажей. А в середине февраля несовершеннолетние парень и девушка сорвались с Бугринского моста — выжить удалось только девушке.

