Новосибирский подросток сорвался с вышки во время селфи
Подросток забрался на вышку железнодорожной станции в Первомайском районе Новосибирска, чтобы сделать селфи, но упал во время фотосессии. Сейчас он в больнице с серьёзными травмами — его лечением занимаются врачи.
На вышке подростка, вероятно, ударило током — он упал со столба, получив тяжелейшие повреждения и разрывы органов, электро- и черепно-мозговую травму, рассказал корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи на Красном проспекте Ростислав Заблоцкий.
«Боремся за жизнь. Две недели [у него] было вообще терминальное состояние, на границе жизни и смерти. Сейчас мы стабилизировали его, сейчас он крайне тяжёлый, но стабильный»,
— пояснил главврач.
Мальчик всё ещё находится в реанимации.
Ранее новосибирские полицейские сняли с 20-метровой трубы компанию подростков, которые залезли на высоту ради экстремальных селфи. В полиции отметили, что родители даже не догадывались об опасном увлечении своих сыновей. Также несколько подростков из Новосибирска затеяли опасные игры на заброшенной стройке на улице Сибирская — они залезли на башенный кран высотой в 10 этажей. А в середине февраля несовершеннолетние парень и девушка сорвались с Бугринского моста — выжить удалось только девушке.
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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова