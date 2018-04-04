Машина сбила мальчика на пешеходном переходе около школы
Днём 4 апреля на улице Кропоткина в Калининском районе Новосибирска мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под автомобиль.
«В 11:40 девушка 1997 года рождения на автомобиле Toyota Hilux Surf следовала по улице Кропоткина со стороны улицы Ипподромская в сторону улицы Ружейной», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды по Новосибирску Владислав Савченков.
Авария случилась возле дома Ипподромская, 44 — недалеко отсюда находится школа «Умка».
«[Водитель] совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — уточнил инспектор.
9-летнего мальчика увезли в больницу — информации о его травмах пока нет.
Среди последних аварий, в которых пострадал школьник на переходе, было ДТП на улице Героев Революции утром 29 марта.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым