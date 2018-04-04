Погода в апреле: новосибирские синоптики пообещали крепкие ночные морозы
Новосибирские синоптики составили прогноз на апрель — в первой декаде ночные морозы будут достигать –23 градусов.
«В целом апрель на территории Новосибирской области ожидается в пределах климатической нормы и среднемесячная температура воздуха ожидается от +1 до +3 градусов», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
Она уточнила, что та неустойчивая погода, которая наблюдается сейчас, в начале месяца будет характерна для всей первой декады.
«То есть периоды повышения температуры будут сменяться периодами волн холода. Поэтому в течение первой декады температурный фон
в ночные часы будет с колебаниями от –9…–14 градусов, местами до 23 градусов мороза.
В отдельные периоды повышаться будут до слабоположительных до –3… +2 градусов», — добавила Лапчик.
Дневная температура в первую декаду будет в отдельные дни от –1 до –6 градусов, а периоды повышения температуры ожидаются 6-7 апреля. В это время температурный фон будет повышаться до 3-8 градусов.
Прежде синоптики уже давали предварительный прогноз на лето.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова