Двух рэперов из Новосибирска взяли на съёмку шоу «Голос улиц»

Творчество новосибирского дуэта Jessie Vatutin x WILDNIGHTS высоко оценил рэпер Баста 
Творчество новосибирского дуэта Jessie Vatutin x WILDNIGHTS высоко оценил рэпер Баста 

Рэперы Дмитрий Захаркин и Сергей Тимонин из Новосибирска уехали на съёмки в крупном проекте «Голос улиц». Новосибирцы говорят, что участие в проекте — «это шанс заявить о себе на всю страну».


Музыканты впервые попали на крупный телепроект. На предварительном этапе творчество новосибирских музыкантов высоко оценил рэпер Баста.


«Сейчас уже идёт этап на телеканале "Пятница", так сказать, основное шоу, которое и задумывалось. Нас пока не показывали в эфире, идут съёмки. В принципе сложностей особо нет, сложно только находиться в ожидании съёмок. Хочется быстрее выйти и всех порвать. Конкуренты есть достаточно сильные, среди них есть "старички" из мира хип-хопа. Быть бок о бок с ними на одной сцене — это забавно», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» рэпер Дмитрий Захаркин.


В рамках проекта новосибирцы представят новый материал
В рамках проекта новосибирцы представят новый материал


По словам Захаркина, его дуэт представит в рамках проекта новый материал, который раньше нигде не звучал.


«Наша цель — запомнится и выжать максимум хайпа из этого шоу», — резюмировал рэпер.


В прошлом месяце стало известно, что Снежана Янченко из Новосибирска стала участницей популярного реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ.

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