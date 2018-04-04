Снимал целый год: фотограф показал видео с красивым Новосибирском с высоты
Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал видео — на создание ролика, снятого с высоты, ушло больше года.
По словам фотографа, он начал работу над роликом прошлой весной.
«В ролик вложено очень много трудочасов, что-то получалось, что-то — нет. Я постарался найти спонсоров, которые помогли бы мне. Всё снималось с высоты. Большинство людей говорили, что я наснимал только центр, но в этом ролике я постарался показать и отдалённые районы города. Я хотел показать интересные места города», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.
Фотограф признался, что планировал закончить видео раньше, но решил показать красоту Новосибирска зимой.
«В видео вы можете увидеть все 4 сезона года. Жаркое зелёное лето, золотую осень, снежную зиму и весенний ледоход», — написал Вадим Махоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Скриншот, фото и видео Вадима Махорова