Снимал целый год: фотограф показал видео с красивым Новосибирском с высоты

На создание таймлапса потребовался год

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал видео — на создание ролика, снятого с высоты, ушло больше года.







По словам фотографа, он начал работу над роликом прошлой весной.





«В ролик вложено очень много трудочасов, что-то получалось, что-то — нет. Я постарался найти спонсоров, которые помогли бы мне. Всё снималось с высоты. Большинство людей говорили, что я наснимал только центр, но в этом ролике я постарался показать и отдалённые районы города. Я хотел показать интересные места города», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.









Фотограф признался, что планировал закончить видео раньше, но решил показать красоту Новосибирска зимой.





Фотограф снял не только город, но и его окрестности





«В видео вы можете увидеть все 4 сезона года. Жаркое зелёное лето, золотую осень, снежную зиму и весенний ледоход», — написал Вадим Махоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





Ледоход на Оби





Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.