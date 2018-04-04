Над Ипподромской поднялся столб дыма

Пожарные выехали на место в 10:31
Пожарные выехали на место в 10:31

Утром 4 апреля в Новосибирске на Ипподромской загорелся частный дом — столб дыма поднялся над улицей.


Очевидцы заметили пожар примерно в 10:40 в районе Ипподромской, 17 — там, где съезд с Фрунзе на Ипподромскую.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пояснили, что дом горит на Романова, 112 — сейчас пожарные ещё работают на месте. На вызов они выехали  в 10:31.


«Там ликивидировано открытое горение в 10:43, полной ликвидации нет. По предварительной информации, горит заброшенный частный дом. Есть угроза соседнему дому», — добавили в пресс-службе.



Прочтений: 2373
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено