Над Ипподромской поднялся столб дыма

Пожарные выехали на место в 10:31

Утром 4 апреля в Новосибирске на Ипподромской загорелся частный дом — столб дыма поднялся над улицей.





Очевидцы заметили пожар примерно в 10:40 в районе Ипподромской, 17 — там, где съезд с Фрунзе на Ипподромскую.





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пояснили, что дом горит на Романова, 112 — сейчас пожарные ещё работают на месте. На вызов они выехали в 10:31.





«Там ликивидировано открытое горение в 10:43, полной ликвидации нет. По предварительной информации, горит заброшенный частный дом. Есть угроза соседнему дому», — добавили в пресс-службе.







