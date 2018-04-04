Над Ипподромской поднялся столб дыма
Утром 4 апреля в Новосибирске на Ипподромской загорелся частный дом — столб дыма поднялся над улицей.
Очевидцы заметили пожар примерно в 10:40 в районе Ипподромской, 17 — там, где съезд с Фрунзе на Ипподромскую.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пояснили, что дом горит на Романова, 112 — сейчас пожарные ещё работают на месте. На вызов они выехали в 10:31.
«Там ликивидировано открытое горение в 10:43, полной ликвидации нет. По предварительной информации, горит заброшенный частный дом. Есть угроза соседнему дому», — добавили в пресс-службе.
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Елена Громкова
Видео и скриншот видео очевидца