В детском саду на Горском случился пожар: из здания вывели 45 детей

В пожаре никто не пострадал
В пожаре никто не пострадал

Утром 4 апреля в детском саду № 348 в Ленинском районе Новосибирска загорелся электрощиток — из-за пожара из сада эвакуировали 45 детей и 9 сотрудников.


По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в 8:25.


«Возгорание произошло в помещении детского сада по адресу микрорайон Горский, 78/1. Загорелся электрощиток на первом этаже. Пожарных вызвали в 8:21, в 8:30 они были на месте. В пожаре никто не пострадал, полная ликвидация возгорания была в 8:38», — сообщили в пресс-службе ведомства.


В МЧС добавили, что пожар потушили с помощью огнетушителя, а площадь возгорания составила один квадратный метр. По информации спасателей, сигнализация в детстком саду сработала, а на тушение выезжали пять автоцистерн, один штабной автомобиль и одна автолестница.


В детском саду корреспонденту НГС сообщили, что сейчас дети находятся в здании соседней школы.


Ранее стало известно, что спасатели объявили о масштабных проверках пожарной безопасности в торговых центрах Новосибирска — инспекции проходят после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 

Прочтений: 12353
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (69)69
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено