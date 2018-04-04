В детском саду на Горском случился пожар: из здания вывели 45 детей
Утром 4 апреля в детском саду
По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в 8:25.
«Возгорание произошло в помещении детского сада по адресу микрорайон Горский, 78/1. Загорелся электрощиток на первом этаже. Пожарных вызвали в 8:21, в 8:30 они были на месте. В пожаре никто не пострадал, полная ликвидация возгорания была в 8:38», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС добавили, что пожар потушили с помощью огнетушителя, а площадь возгорания составила один квадратный метр. По информации спасателей, сигнализация в детстком саду сработала, а на тушение выезжали пять автоцистерн, один штабной автомобиль и одна автолестница.
В детском саду корреспонденту НГС сообщили, что сейчас дети находятся в здании соседней школы.
Ранее стало известно, что спасатели объявили о масштабных проверках пожарной безопасности в торговых центрах Новосибирска — инспекции проходят после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
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Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой