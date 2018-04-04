Двое подростков пойдут под суд за грабежи и убийство

От действий несовершеннолетних пострадали семь человек
От действий несовершеннолетних пострадали семь человек

В Новосибирске закончилось следствие по делу двух подростков, которых обвиняют в шести грабежах, разбое и убийстве. 


Следователи выяснили, что до ноября 2017 года двое подростков 16 и 17 лет грабили в Первомайском районе женщин. Последний из грабежей закончился убийством 43-летней женщины.


«Несовершеннолетние, находясь во дворе дома по ул. Героев Революции, увидели проходящую мимо женщину, подбежали к ней, сбили с ног и нанесли по голове не менее семи ударов ногами, после чего похитили сотовый телефон стоимостью 500 рублей», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.


Убедившись в том, что женщина не подаёт признаков жизни, подростки перетащили её к гаражам и скрылись с места преступления. В ноябре 2017 года их разыскали и задержали полицейские.


«Дело будет рассмотрено в Первомайском суде», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СКР России по Новосибирской области.


Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы подростки предстали перед судом. 


В прошлом месяце завершилось следствие по громкому делу об убийстве беременной девушки в селе Новомошковском — в преступлении обвиняют её 20-летнего парня.

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