Главе «ПТК-30» предъявили иск о банкротстве

Антон Коновалов на встрече с дольщиками в октябре 2017 года

Новосибирская фирма ООО Торговая компания «Химметалл», занимающаяся строительством, подала иск о банкротстве гендиректора ООО «ПТК-30» Антона Коновалова.





Информация об иске появилась в системе «Электронное правосудие» 2 апреля. Предварительное заседание ещё не назначено, никакой дополнительной информации по делу пока нет.







Получить оперативный комментарий у гендиректора группы «ПТК-30» Владимира Коновалова корреспонденту НГС не удалось.







Группа «ПТК-30» в последние месяцы оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов. Сперва начали бунтовать рабочие на стройках, а затем под следствие попал руководитель и совладелец нескольких компаний из группы «ПТК-30» Антон Коновалов — он находился в СИЗО с октября 2017 года. В феврале полицейские провели обыски в офисе группы компаний «ПТК-30».







Справка: ООО Торговая компания «Химметалл» занималась строительством ЖК «Олимп» в Новосибирске, который расположился недалеко от метро «Маршала Покрышкина».