Депутаты решили обязать соцсети удалять недостоверную информацию после трагедии в Кемерове
Госдума повторно рассмотрит законопроект, согласно которому владелец социальной сети должен удалять опубликованную информацию в случае, если она направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, или нарушает закон.
Как рассказал «Интерфаксу» депутат фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, на внесение этой инициативы их, депутатов, подтолкнули трагические события в Кемерове и последовавшая следом волна недостоверной информации в соцсетях, в том числе о количестве жертв пожара.
Согласно проекту закона, владелец социальной сети должен создать на территории России представительство, регулярно вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению неправомерную информацию, а также предоставлять этот реестр Роскомнадзору.
«Если контент не удаляется, то Роскомнадзор вправе инициировать судебное разбирательство с крупными штрафными санкциями», — цитирует «Интерфакс» Боярского.
Подобный законопроект Госдума уже рассматривала в прошлом году. Сейчас эту версию доработали и отправили на повторное рассмотрение. По проекту, вступление закона в силу предполагается с 1 июля.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта, вошёл в число самых страшных в истории современной России. Он унёс жизни более 60 человек. Среди погибших много детей.
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Алёна Мартынова
Фото из архива НГС