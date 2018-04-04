Депутаты решили обязать соцсети удалять недостоверную информацию после трагедии в Кемерове

Пользователи соцсетей могут настаивать на удалении плохих комментариев
Пользователи соцсетей могут настаивать на удалении плохих комментариев

Госдума повторно рассмотрит законопроект, согласно которому владелец социальной сети должен удалять опубликованную информацию в случае, если она направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, или нарушает закон.


Как рассказал «Интерфаксу» депутат фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, на внесение этой инициативы их, депутатов, подтолкнули трагические события в Кемерове и последовавшая следом волна недостоверной информации в соцсетях, в том числе о количестве жертв пожара.


Согласно проекту закона, владелец социальной сети должен создать на территории России представительство, регулярно вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению неправомерную информацию, а также предоставлять этот реестр Роскомнадзору.


«Если контент не удаляется, то Роскомнадзор вправе инициировать судебное разбирательство с крупными штрафными санкциями», — цитирует «Интерфакс» Боярского.


Подобный законопроект Госдума уже рассматривала в прошлом году. Сейчас эту версию доработали и отправили на повторное рассмотрение. По проекту, вступление закона в силу предполагается с 1 июля.


Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта, вошёл в число самых страшных в истории современной России. Он унёс жизни более 60 человек. Среди погибших много детей.

Прочтений: 282
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено